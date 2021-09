Crespo mexe em todos os setores do time para o São Paulo tentar eliminar o Fortaleza

Em situação complicada no Campeonato Brasileiro - é o primeiro time fora da zona de rebaixamento -, o São Paulo aposta suas fichas na Copa do Brasil para continuar com chances de conquistar mais um título da temporada e, claro, acalmar um pouco o ambiente. A tarefa não é fácil. Após empatar no Morumbi por 2 a 1 na ida, o time do técnico Hernán Crespo terá de vencer o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, para avançar à semifinal. O empate por qualquer placar força uma decisão nos pênaltis.

Para o jogo decisivo, o treinador argentino terá importantes mudanças nos três setores. Na defesa, Arboleda retorna para formar o trio de zagueiros ao lado de Miranda e Léo após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. O equatoriano não entra em campo há quase um mês, quando participou da derrota para o Palmeiras por 3 a 0, pelas quartas de final da Libertadores, em 17 de agosto.

No meio de campo, Benítez, enfim, será aproveitado por Crespo desde o início do jogo. O argentino, que estava entrando sempre no decorrer das partidas, será o articulador das jogadas da equipe, algo que fez falta na derrota para o Fluminense, no último domingo, pelo Brasileirão, quando o São Paulo viveu um verdadeiro deserto de ideias no Maracanã. Igor Vinícius volta para atuar na ala.

Por fim, no ataque, o argentino deve fazer duas mudanças. A primeira é Rigoni, artilheiro da equipe na Copa do Brasil, que volta ao time titular no lugar de Pablo. A outro é Eder, também recuperado de lesão, que pode entrar na vaga de Luciano. Vale lembrar que o São Paulo não pode contar com Jonathan Calleri porque ele chegou ao clube depois do fim das inscrições na competição, em 24 de agosto. O mesmo acontece com o uruguaio Gabriel Neves.

No último treino antes do jogo, no CT da Barra Funda, Crespo priorizou ajustes táticos e calibrou as cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas (situação que tem sido um tormento para o São Paulo), além de trabalhar finalizações frontais.

O São Paulo espera tirar proveito da situação do Fortaleza. A equipe do também argentino Juan Pablo Vojvoda não vive um bom momento na temporada. Já são seis jogos sem vitória, sendo quatro empates e duas derrotas. O último triunfo foi sobre o Palmeiras, no dia 7 de agosto, por 3 a 2, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Depois disso, o time cearense empatou quatro vezes consecutivas, incluindo o 2 a 2 com o São Paulo na ida pelas quartas de final, além de igualdades com Santos (casa), Juventude (fora) e Cuiabá (casa), pelo Brasileirão. Nos dois últimos confrontos, o Fortaleza perdeu para o Bahia por 4 a 2, em Pituaçu, com quatro gols de Rodallega, e foi superado pelo Atlético-MG, no último domingo, por 2 a 0, na Arena Castelão.

As equipes estão de olho também na premiação. A classificação para a semifinal vale mais R$ 7,3 milhões. A competição paga ao campeão R$ 56 milhões, além de R$ 23 milhões, ao vice. O Fortaleza nunca passou das quartas de final. Já o São Paulo ainda não conquistou o título. O vencedor vai encarar Atlético-MG ou Fluminense. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, os mineiros venceram por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SÃO PAULO

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Jussa (Ronald) e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Liziero, Rodrigo Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder (Luciano) e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.

TRANSMISSÃO - Globo, SporTV e Premiere.