Crespo pede serenidade após revés e diz que São Paulo é melhor do que o time do Piauí

Com um time alternativo, o São Paulo estreou na Copa do Brasil, já em sua terceira fase, com derrota para o modesto 4 de Julho, do Piauí, por 3 a 2, na terça-feira, em Teresina. O resultado obriga o time paulista a vencer na partida de volta, na terça que vem, no estádio do Morumbi, em São Paulo, para avançar às oitavas de final. Coisa que o técnico argentino Hernán Crespo acredita que acontecerá se sua equipe manter a calma e serenidade em campo.

Em entrevista coletiva concedida em Teresina, logo depois do jogo, o treinador do São Paulo reafirmou a análise sobre a superioridade do time, como elenco, sobre o adversário e pediu tranquilidade na repercussão interna da derrota.

"Temos que ter a serenidade. Perdemos os primeiros 90 minutos, mas faltam mais 90 no Morumbi. O 4 de Julho jogou um bom jogo. Infelizmente, o árbitro não viu o impedimento no segundo gol, mas, independentemente disso, temos a possibilidade de jogar o segundo jogo no Morumbi e poder fazer a diferença que merecem os times", disse antes de completar.

"O São Paulo está seguramente dois ou três gols acima do 4 de Julho, mas não basta só dizer isso. Nós devemos merecer e temos a possibilidade de fazer isso na próxima semana", concluiu Crespo.

O lance citado pelo treinador são-paulino foi apenas um dos erros de arbitragem na partida. Houve também um gol mal anulado de Galeano no final da partida. A Copa do Brasil só conta com a presença do VAR a partir da próxima etapa da competição.

FIM DE JOGO! O 4 de Julho recebe o São Paulo e ganha de 3 a 2. Os gols foram de Orejuela (contra), Gilmar Bahia e Rômulo. O 4 de Julho é GIGANTE! pic.twitter.com/FIOwXAi3Ne — 4 de Julho EC⁴ᴰᴶ (@4dejulhopi) June 2, 2021

Sobre fazer um revezamento nas escalações, como aconteceu em Teresina, Crespo acredita que essa é melhor opção. "O balanço até aqui é positivo no momento que se ganha um título e se passa às oitavas de final (na Copa Libertadores). Todos sabemos que devemos melhorar em muitos aspectos e situações e o elenco está em constante evolução e temos gente de Cotia (CT da base) que precisa errar para poder acertar. Assim como grandes jogadores que talvez não jogam com continuidade e precisam ganhar ritmo. Sabemos o risco que tomamos porque sabemos perfeitamente que podemos voltar a ganhar os jogos sucessivos como nos últimos 90 minutos no Morumbi", finalizou.