Crespo planeja São Paulo de novo com postura de favorito diante do Mirassol

O técnico Hernán Crespo espera que o São Paulo tenha uma postura de favorito, domingo, às 20h30, no Morumbi, diante do Mirassol, pela semifinal do Campeonato Paulista, semelhante ao que fez frente à Ferroviária, na vitória por 4 a 2, na sexta-feira.

"Assumimos (contra a Ferroviária) a responsabilidade de favoritos, e no domingo é a mesma coisa", disse Crespo, amparado pelo poder ofensivo do time, autor de 32 gols no Estadual. "Acredito que o time demonstrou nestes três meses um grande potencial ofensivo. Fizemos quatro gols (contra a Ferroviária), mas merecíamos fazer mais. O goleiro deles fez boas defesas durante o jogo. Mas estou muito feliz."

O treinador criticou o fato de o São Paulo ter de enfrentar o Mirassol, que entrará em campo no domingo com 48 horas a mais de descanso. "A gente conquistou em campo a possibilidade de ter uma vantagem esportiva, mas estamos chegando em uma semifinal contra um adversário com 48 horas a mais de descanso que nós, que em três meses de trabalho ganhou em campo o direito de ter uma vantagem esportiva."

Crespo admitiu que o elenco está desgastado fisicamente e deu a entender de que Daniel Alves, Luciano e Eder deverão continuar fora do time no domingo. "Vamos ver como os jogadores terminaram este jogo. Para falar de lesionados, precisamos de tempo. Não quero assumir riscos com Luciano, Dani e Eder. Vou falar com o doutor e tomaremos uma decisão em poucas horas." O São Paulo treina neste sábado pela manhã.