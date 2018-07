Crespo receberá U$ 840 mil para jogar 2 meses na Índia

Crespo vai jogar pelo Barasat depois de receber uma oferta de 840 mil dólares por menos de dois meses de competição. Mas ele não será o único a receber salários muito acima do mercado para veteranos. Fabio Cannavaro, capitão da Itália na conquista da Copa do Mundo em 2006, vai receber U$ 830 mil no Siliguri.

O Howrah fechou com o volante francês Robert Pires por U$ 800 mil, enquanto o Durgapur contratou o nigeriano Jay Jay Okocha por U$ 550 mil e o Calcutá precisará pagar U$ 530 mil para ter os serviços do atacante inglês Robbie Fowler. Também está entre as "estrelas" desta nova liga o equatoriano Christian Lara, que vai jogar pelo Barasat por U$ 200 mil.

O leilão contou também com técnicos, como o boliviano Marco Etcheverry, que receberá U$ 200 mil no Siliguri, e o português Fernando Couto, que treinará o Howrah por U$ 240 mil. Cada equipe tem um limite de salários que não pode extrapolar 2,5 milhões de dólares.

A Liga, organizada pela Celebrity Management Group (CMG) e pela Federação Indiana tem como objetivo aumentar a popularidade do esporte no país e permitir que os jogadores locais adquiram experiência jogando ao lado de profissionais famosos. Inicialmente participariam do torneio seis equipes, mas a cidade de Haldia não conseguiu um patrocinador. Por isso um time ficou com duas "estrelas".

A Índia, que ocupa o 158.º lugar no ranking da Fifa, não tem mais chances de estar na Copa do Mundo de 2014, uma vez que foi eliminada na segunda rodada das Eliminatórias Asiáticas, pelos Emirados Árabes Unidos.