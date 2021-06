Crespo testa negativo para covid e vai comandar o São Paulo diante do 4 de Julho

O time do São Paulo vai poder contar com o Hernán Crespo, nesta terça-feira, no Morumbi, diante do 4 de Julho, em duelo válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Após testar negativo para covid-19 em exames realizados na quinta-feira, no domingo e nesta segunda-feira, o técnico está liberado para retomar suas atividades no clube e comandar a equipe. O argentino não dirigiu o São Paulo na derrota para o Atlético-GO, sendo substituído pelo auxiliar Juan Branda.

Crespo apresentou sintomas de gripe, embora tenha testado negativo para covid-19 em exame realizado na manhã de quinta-feira, assim como todos os atletas, membros da comissão técnica e diretoria. Desta forma, seguindo protocolo de saúde estabelecido pelo departamento médico, o treinador ficou afastado de suas funções preventivamente.

Diante do 4 de Julho, o São Paulo vai ter de reverter uma derrota por 3 a 2, sofrida no Piauí na semana passada. No Campeonato Brasileiro, o time do Morumbi ainda busca a primeira vitória, após empatar sem gols, com o Fluminense, no Morumbi, na primeira rodada, e perder na sequência para o Atlético-GO, em Goiânia, por 2 a 0.