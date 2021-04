Crespo vai escalar o 'melhor' São Paulo para o clássico com o Palmeiras

O técnico Hernán Crespo deu a entender que vai escalar os titulares do São Paulo para o clássico com o Palmeiras nesta sexta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021. O técnico vai decidir a formação após a reapresentação nesta quinta. No Morumbi, o time bateu o Guarani por 3 a 2 em sua terceira vitória seguida na semana.

"Não penso no futuro. Penso no agora. Vou colocar o time que acredito, que vai ser o melhor, sem pensar em Libertadores. A única situação são lesões. Amanhã (quinta-feira) é outro dia. Vamos ver como estão os jogadores para escolher os 11 para jogar esse grandíssimo jogo que temos, contra o Palmeiras", disse o treinador, referindo-se também ao jogo de terça-feira, diante do Sporting Cristal, no Peru, quando o São Paulo fará sua estreia na Copa Libertadores.

O treinador argentino esta em alta. Ele elogiou o comportamento do São Paulo diante do Guarani, quando saiu atrás no placar e chegou a levar o empate por 2 a 2. "Foi um jogo importante para a gente. Foram muitas mudanças, mas estou tranquilo porque o grupo é muito competitivo e sabe o que quer durante a disputa, demonstra identidade, demonstra garra, vontade de lutar. O resultado é uma consequência."

Crespo aprovou as atuações dos jovens Galeano, Wellington e Talles Costa, mas frente ao Palmeiras deverá utilizar o grupo mais experiente. O zagueiro Miranda, que fez sua reestreia com a camisa são-paulina, deverá ficar no banco de reservas no clássico. Em sua leitura, o treinador argentino "conseguiu' mais alguns atletas para escalar. Ele ressaltou ante da partida os meninos de Cotia, que conheceu logo em sua chegada. Os jogadores também têm aceitado bem o treinador.