Crespo vai saber nesta sexta-feira o grau da lesão de Daniel Alves e de Luciano

O técnico Hernán Crespo vai saber nesta sexta-feira o grau das lesões sofridas por Daniel Alves e Luciano no empate com o Racing pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores, quarta-feira, na Argentina. Os dois jogadores, que foram substituídos no jogo, serão reavaliados pela equipe médica do clube no CT da Barra Funda.

O caso de Luciano pareceu ser o mais grave, pois o atacante, que passou por exames nesta quinta-feira à tarde, reclamou de dores na parte posterior da coxa esquerda. Já Daniel Alves teve uma pancada na perna direita e também vai passar por avaliação nesta sexta-feira, quando o elenco tem treino marcado para as 10h30.

Leia Também Maratona de jogos apresenta sua conta e já irrita treinadores em São Paulo

A dupla se une ao lateral Orejuela, com entorse no joelho esquerdo, e ao atacante Rojas, com uma pancada na coxa esquerda. Todos deverão ficar de fora do jogo com o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, pois o jogo não tem mais valor para o São Paulo, classificado para as quartas de final.

Na Libertadores, o São Paulo também tem boa folga na classificação da chave, à qual lidera com sete pontos, dois a mais que o Racing, enquanto o Rentistas soma dois e o Sporting Cristal tem apenas um. Com este panorama, dependendo do resultado dos exames, o quarteto de jogadores poderá retornar em um momento decisivo do Estadual e de classificação para as oitavas de final na competição internacional.