Crespo vai sofrer pressão no primeiro encontro com os torcedores e precisa de ajuda

Hernán Crespo terá pela primeira vez o dissabor das cobranças no Morumbi, quando o estádio abrir seus portões para receber o torcedor a partir de hoje. Em sua próxima partida dentro de casa, o treinador argentino sentirá a ira do torcedor em função dos jogos ruins durante todo o Campeonato Brasileiro. São 23 jogos e míseros 28 pontos. São seis vitórias e dez empates, como o de ontem diante da Chapecoense, lanterninha da disputa com um confronto ganho. O time de Crespo perdeu sete vezes.

O São Paulo está sem rumo na temporada, perdidão em quase todas as apresentações. Vários motivos podem explicar essa condição, mas um especificamente salta aos olhos: o São Paulo não tem jogadas. Crespo é um treinador em construção de carreira. Portanto, em formação no Brasil. O que lhe deu crédito foi a conquista do Paulistão, quebrando um jejum de conquistas do clube que perdurava desde 2012. Ganhou a todos em seu começo de trabalho no Morumbi, mas patina num Brasileirão em que há muitas equipes no mesmo nível, em que a vitória e a derrota costumam ser definidas em detalhes de armação e boas jogadas.

Nesse último quesito, Crespo deve. O São Paulo não mostra jogadas pelas pontas nem pelo meio nem de bola parada nem de penetração nem de nada. O time simplesmente joga os 90 minuto. Se há jogadas ensaiadas, elas não são claramente apresentadas, repetidas com insistência no jogo. Há posicionamentos definidos dos atletas, um sistema tático com três zagueiros e quatro ou cinco no meio de campo, dependendo do lugar de um dos atacantes, como Eder ou Luciano que pode voltar para armar jogadas, como foi diante da Chapecoense fora de casa.

Volpi não tem saída certa com as mãos e com os pés. Continua flertando com o perigo perto da área. Não há, por exemplo, esticão para um atacante aberto pela direita ou esquerda. Não há porque esse jogador no ataque não está aberto em nenhum dos lados do campo. A jogada não existe. Galeano e Liziero são os volantes com liberdade de atacar. Foi assim que Liziero fez a jogada que resultou no gol de Rigoni. Mas a dupla muda com frequência.

A defesa formada por Miranda, Arboleda e Léo não é mais tão segura. Léo joga muito para trás e não aproveita seu vigor físico. Miranda anda errando passe curto, o que também não é seu normal. Arboleda é um zagueiro apenas muito esforçado e estabanado.

O momento desses jogadores não é bom, o que não quer dizer que bem treinados e orientados eles não possam se acertar e melhorar. O São Paulo não tem um elenco ruim. Longe disso. Mas faltam jogadas. O time não pode mais ficar nessa ‘trocação’ com os rivais teoricamente mais fracos, como foi diante da própria Chapecoense. Alguém no Morumbi precisa pegar nas mãos de Crespo e ajudá-lo, mostrar alguns caminhos e apontar erros. Isso não significa detonar o treinador.

Crespo dá um ar de modernidade ao São Paulo e o clube não pode perder isso. Mas ele precisa evoluir e não consegue. O joguinho do São Paulo não convence, mesmo tendo a semana cheia para treinar. A apresentação do time lembra uma peça de teatro cujos atores agem todos de forma improvisada. No palco pode funcionar. No campo, não vai dar certo nunca. O São Paulo não pode apostar na técnica de seus jogadores, como Rigoni, que fez um golaço em Chapecó, mas perdeu outros dois. Ou Calleri. Ou Eder. Ou Luciano...

Para dar certo neste restinho de temporada e não correr riscos, é preciso reunir esses bons atletas em ideias planejadas, trabalhadas e que surpreendam os adversários. É preciso fugir do jogo jogado e ensaiar.