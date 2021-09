Crespo valoriza empate do São Paulo com Atlético-MG: 'Melhor equipe da temporada'

Uma série de dois empates sem gols nem sempre será avaliada positivamente, mas um time que se encontra em um momento como o vivido pelo São Paulo não hesita em valorizar esse tipo de resultado, ainda mais quando o adversário tem qualidade. Diante deste cenário, o técnico Hernán Crespo se mostrou satisfeito com o que viu em campo neste sábado, no Morumbi, contra o Atlético-MG, líder isolado do Brasileirão.

Na avaliação do argentino, o time tricolor mostrou boas qualidades durante o jogo, válido pela 22ª rodada da competição nacional. "Jogamos contra talvez a melhor equipe da temporada até agora. Controlamos eles e jogamos, sobretudo o segundo tempo, melhor com a bola, tendo a posse, mas nunca é fácil jogar contra o Atlético Mineiro", disse o treinador em coletiva após a partida.

Mais do que a posse de bola, o principal ponto forte do time foi a solidez defensiva, que já vem sendo cultivada desde a rodada anterior, quando os são-paulinos empataram, também por 0 a 0, com o América-MG. Crespo admite, contudo, que o setor ofensivo não produziu tanto quanto poderia.

"O time se comportou muito bem, independentemente da marcação. Acredito que não existe uma fórmula mágica para defender e sim a predisposição dos jogadores. Quando recuperamos a bola, encontramos facilidade para jogar. Talvez tenha faltado um pouco na fase ofensiva, mas estávamos jogando contra o Atlético Mineiro, não podemos esquecer isso", afirmou, mais uma vez reforçando a qualidade dos atleticanos.

Durante a coletiva, Crespo também abordou um tema muito recorrente em suas entrevistas: o calendário do futebol brasileiro. Ele comparou a adaptação ao futebol do Brasil a fazer um curso em universidades renomadas. "Estou neste momento fazendo um curso Harvard, ou Oxford, porque jogar a cada três dias com tanta competência não é fácil, com viagens, pouco descanso, com todas as dificuldades que tem o futebol brasileiro, para mim é a primeira vez", comentou.

Com o empate, o São Paulo somou o 27º ponto e se manteve na 12.ª colocação, ainda com chance de perder posições, já que Santos e Atlético Goianiense, com 24 e 26 pontos, respectivamente, jogam neste domingo.