Cria da base, volante Caio Alexandre vive expectativa por estreia no Botafogo

O Botafogo definiu nesta quarta-feira os 14 jogadores que deixarão nesta quinta a cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, onde o time realiza a sua pré-temporada, e voltarão ao Rio de Janeiro para disputar as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A lista será formada por reservas do grupo principal, que se juntarão a garotos do sub-20 que já estão na capital fluminense.

Quem está nesta lista para os jogos contra Volta Redonda, neste sábado, e Madureira, na próxima terça-feira, ambos como visitante, é o volante Caio Alexandre, de 20 anos, cria das categorias de base, que vive a expectativa de fazer o primeiro jogo no time profissional.

"Estou realizando um sonho, que é vestir a camisa do Botafogo. Era outro sonho estar aqui na pré-temporada. Quero conquistar grandes coisas no ano, então vou desfrutar. Se trabalhar forte, as coisas vão acontecer naturalmente. Vou dar a vida para ir bem e dar sequência ao ano", afirmou o jogador, que nesta quarta-feira encarou a sua primeira entrevista coletiva como profissional.

"Está sendo muito bom para mim. Aprendizado enorme por trabalhar com grandes jogadores. Vestir a camisa do Botafogo é uma responsabilidade enorme. O trabalho está sendo muito forte, muito bom, com descanso, alimentação, suplementação... O trabalho está sendo forte para buscar grandes coisas no ano", completou Caio Alexandre.

Dos 14 que voltarão ao Rio de Janeiro, apenas um dos reforços anunciados para esta temporada está no grupo: o volante Luiz Otávio. De resto, além do goleiro Diego Cavalieri, a lista é formada em sua maioria por pratas da casa.

Confira a lista do Botafogo:

Goleiro - Diego Cavalieri;

Zagueiros - Kanu, Wesley e Sousa;

Laterais - Fernandes (improvisado) e Lucas Barros;

Meio-campistas - Luiz Otávio, Caio Alexandre, Gustavo Bochecha e Wenderson;

Atacantes - Lucas Campos, Navarro, Igor Cássio e Vinicius Tanque.