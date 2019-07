Cria do Santos, Igor Vinícius vira titular e evolui no São Paulo

Há dois jogos, a lateral direita do São Paulo tem um novo titular: Igor Vinícius, de 22 anos. Ele assumiu a posição porque Hudson pediu para voltar a ser utilizado como volante e está em processo de "amadurecimento", como definiu o técnico Cuca.

"A gente está amadurecendo o Igor Vinícius. Tem potencial enorme, muita força, ataca muito bem, está melhorando o posicionamento defensivo", analisou o treinador.

Igor Vinícius chegou a ter sequência como titular durante a fase de grupos do Campeonato Paulista no primeiro semestre, mas perdeu a posição a partir das quartas de final. Ele soma 18 partidas pelo São Paulo, sendo 16 como titular.

O lateral foi contratado em dezembro de 2018 e está emprestado pelo Ituano até o fim desta temporada. O São Paulo tem preferência de compra ao final do vínculo, em valor pré-acordado entre os clubes.

Nascido em Sinop (MT), Igor Vinícius é cria da base do Santos e chegou a disputar dois jogos pelo time principal alvinegro. Subiu a pedido do então técnico da equipe, Dorival Júnior, e enfrentou o Santos do Amapá na ida e na volta da segunda rodada da Copa do Brasil de 2016.

Enquanto tentava se firmar no elenco principal do Santos, ele não chegou a um acordo com a diretoria e ficou sem contrato ao final de 2017. Acertou com o Ituano, destacou-se no Paulistão de 2018 e foi emprestado à Ponte Preta para a disputa da Série B do Brasileiro.

Durante a disputa da segunda divisão nacional, Igor Vinícius chamou a atenção do São Paulo, que sofre com a lateral direita desde a venda de Éder Militão ao Porto (POR) no meio de 2018. Bruno Peres foi contratado, mas não rendeu o esperado e está em busca de outro clube. Ainda em 2018, Régis teve o vínculo rescindido por problemas pessoais.

O São Paulo ainda busca mais um lateral-direito no mercado, a pedido de Cuca. O clube chegou a negociar com Adriano, que acertou com o Athletico-PR. Além de Igor Vinícius e do volante Hudson, o zagueiro Walce é opção para o setor.