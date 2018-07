'Criado' no Japão, Emerson exalta identificação com país

NAGOYA - Emerson reclama do frio, da viagem cansativa, mas na verdade ama o Japão, onde o Corinthians lutará para conquistar o Mundial de Clubes da Fifa a partir da próxima quarta-feira, quando fará a sua estreia nesta edição da competição. "Eu morei seis anos aqui, tenho um carinho imenso por esse povo maravilhoso, que me acolheu tão bem", disse o atacante, nesta sexta-feira, em sua primeira entrevista desde a chegada ao país.

Principal esperança de gols dos corintianos para o Mundial, Emerson é também o jogador que tem o maior apelo entre os japoneses. Fruto dos seis anos que passou no Japão, onde defendeu Consadole Sapporo, Kawasaki Frontale e Urawa Red Diamonds e conquistou três títulos entre 2000 e 2005.

Mas o caso de amor de Emerson com o Japão vai muito além das quatro linhas. Segundo o atacante, ele foi "criado" no país. Isso já com 22 anos de idade. "Eu saí de uma favela do Rio, fiquei pouco tempo em São Paulo e vim jogar aqui. Como minha mãe trabalhava fora e eu e meus dois irmãos ficávamos em casa o dia inteiro sozinhos, toda a minha educação eu tive aqui com o povo japonês. Respeito, eu aprendi a ter aqui", revelou.

Emerson vai mais longe e diz que sua gratidão aos japoneses será para sempre. "Eles me ensinaram muito mais do que eu imaginava. Minha gratidão pelas pessoas deste país é eterna. Tenho muito orgulho de ter morado aqui", afirmou.

Com a tranquilidade de quem se sente em casa no Japão, o atacante evitou falar dos adversários, mas vê o Corinthians com grandes chances de voltar para o Brasil com o título mundial. "O Corinthians chega forte por toda a preparação que foi feita. Eu acredito, sou otimista para tudo o que faço. O Corinthians vem forte para disputar o título", disse.