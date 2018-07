Crianças e idosos vão ter de pagar ingresso em jogos na Arena Corinthians

SÃO PAULO - A nova casa corintiana trará uma realidade diferente para o torcedor. Crianças e idosos, que viam os jogos do Pacaembu sem ter de pagar, agora precisarão adquirir seus ingressos para acompanhar o Corinthians na Arena de Itaquera. O clube define na semana que vem os valores para a abertura oficial do estádio, dia 17 ou 18 de maio, diante do Figueirense, pelo Brasileirão.

"Tem coisa que o torcedor precisa entender: todos vão pagar ingresso. Eles acham que crianças e idosos não pagavam no Pacaembu por causa do Corinthians. Na verdade é uma lei municipal que dá essa gratuidade. A arena é um estádio particular e vamos cobrar", informou Lúcio Blanco, diretor de arrecadação do clube.

A única certeza que há sobre a nova política de negociação de ingresso é que menores de 12 anos e acima dos 60 terão direito a meia-entrada.

O Corinthians costuma vender com bastante antecipação os bilhetes de seus jogos como mandante em todas as competições. E a expectativa da diretoria é pela abertura já no início da próxima semana da comercialização dos 50 mil bilhetes da tão sonhada estreia em sua casa.

"Vamos nos reunir já na segunda-feira para definir os valores e quem terá preferência na compra", disse Blanco.

Ao lado do presidente Mário Gobbi e de outros integrantes da diretoria de futebol, será decidido se o Corinthians cobrará um valor maior para um "evento diferenciado". É possível que haja um reajuste nos preços dos ingressos ao menos para a primeira partida oficial da Arena - dias antes do jogo com o Figueirense, hospedará um jogo entre os funcionários responsáveis pela obra e outro entre Corinthians x Corinthians, com craques do passado. "Nada está definido, tudo que eu disser, seria um chute. Vamos definir tudo em comum acordo", falou Blanco.

Para o jogo de domingo no Pacaembu diante do Flamengo, por exemplo, as entradas estão sendo comercializadas com valores entre R$ 20 (meia no Tobogã) e R$ 180 (setor Vip). No Pacaembu, em jogos decisivos como os da Libertadores, o valor subia, com bilhetes custando a partir de R$ 40 até R$ 500.

O clube deve repetir a fórmula que vem dando certo desde a implantação do Fiel Torcedor e dar prioridade para quem acompanhou mais jogos do Corinthians. Normalmente, esses torcedores têm alguns dias de privilégio para decidirem se vão a determinada partida. Depois, a venda acontece para os demais integrantes do plano. Uma cota é repassada para as torcidas organizadas e a expectativa dos dirigentes é que não haja a necessidade de utilizar as bilheterias para a abertura.