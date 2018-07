Cribari treina e aposta em rápida adaptação no Cruzeiro Depois de realizar diversos testes durante a semana, o zagueiro Cribari foi a campo nesta quinta-feira. Ainda sem treinar com bola, ele realizou trabalho físico, buscando retomar o condicionamento o mais rápido possível. Aos 31 anos, vindo de 13 temporadas no futebol italiano, o jogador aposta em uma rápida adaptação no Brasil.