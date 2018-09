Criciúma afunda o Boa na lanterna e se distancia mais da zona de risco da Série B

O Criciúma deu um importante passo para se livrar do rebaixamento na noite deste sábado ao vencer o Boa por 2 a 1, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), no fechamento da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Invicto há seis jogos, o Criciúma chegou aos 39 pontos e subiu para a 11ª colocação. O resultado ainda manteve vivo o sonho do acesso. Já o Boa voltou a perder depois de três partidas e está em situação bastante delicada, na lanterna do campeonato, com 26 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Criciúma começou melhor e abriu o placar aos 16 minutos. Elvis cobrou escanteio e Sandro cabeceou no canto de Fabrício. Sem poder de reação, o Boa Esporte viu o goleiro salvar em pelo menos duas oportunidades. Até que, aos 48, Marlon cruzou e Liel cabeceou no ângulo para ampliar.

O segundo tempo foi bastante fraco tecnicamente. Na base do desespero, o Boa Esporte esboçou uma pressão, mas esbarrava na falta de qualidade dos seus jogadores. O time anfitrião fez o gol de honra aos 45 minutos com Caíque completando cruzamento.

O Boa volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Avaí, às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis, enquanto o Criciúma recebe o Oeste na terça-feira, também às 20h30, no Heriberto Hülse, em Criciúma. Os jogos são válidos pela 30ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOA 1 X 2 CRICIÚMA

BOA ESPORTE - Fabrício; Helder, Jadson, Rafael Jensen e Kaio Cristian (Caíque); Djavan (Daniel Cruz), PH, Willian Barbio, Bruno Tubarão e Douglas Baggio; Manoel (Juninho Potiguar). Técnico: Ney da Matta.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton, Sandro, Nino e Marlon; Liel (Jean Mangabeira), Ronaldo, Marlon Freitas e Elvis (Fábio Ferreira); Zé Carlos e Vitor Feijão (Andrew). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Sandro, aos 16, e Liel, aos 48 minutos do primeiro tempo; Caíque, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Zé Carlos, Sueliton, Ronaldo, Liel e Sandro (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).