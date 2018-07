Criciúma ainda busca os primeiros pontos fora de casa

Com a derrota para o Vasco, o Criciúma ficou com 10 pontos e ocupa a 14ª posição, perigosamente perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso, uma vitória é fundamental nesta quarta-feira, sob o risco de terminar a 10ª rodada entre os quatro últimos colocados.

Desde domingo em São Paulo, onde treinou nos dois últimos dias no CT do Palmeiras, o Criciúma deverá ter o zagueiro Ewerton Páscoa na vaga de Matheus Ferraz, que sofreu contusão. Em compensação, o atacante Lins se recuperou da lesão muscular que o afastou nas últimas três partidas e pode voltar ao time titular. E o volante Elton, após cumprir suspensão diante do Vasco, está novamente à disposição do técnico Vadão.