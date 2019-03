Criciúma anuncia Gilson Kleina como novo treinador; Ricardo Rocha deixa o clube

As mudanças no departamento de futebol do Criciúma continuam. Após apresentar João Carlos Maringá como novo executivo de futebol, a diretoria tricolor anunciou na tarde desta quarta-feira Gilson Kleina como treinador para o restante da temporada.

Essa será a segunda passagem do profissional de 50 anos pelo clube de Santa Catarina - a primeira foi em 2003 -, que chega acompanhando dos auxiliares Juninho e Fabiano Chá. A estreia deve ser neste domingo contra o Tubarão, fora de casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Catarinense.

Sem clube desde que não renovou contrato com a Ponte Preta após a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Gilson Kleina tem passagens por vários clubes brasileiros como Avaí, Goiás, Palmeiras, Bahia, Coritiba e Chapecoense.

O início ruim de temporada fez a diretoria dispensar na semana passada o executivo de futebol Nei Pandolfo e o técnico Doriva. Com 14 pontos, o Criciúma é apenas o sexto colocado no Estadual e briga por uma posição entre os quatro primeiros, que se classificam às semifinais.

MAIS MUDANÇA - Na manhã desta quarta-feira, através de uma nota em seu site oficial, o Criciúma anunciou a saída de Ricardo Rocha, que vinha trabalhando como assessor de futebol. O ex-zagueiro e tetracampeão mundial chegou ao clube em dezembro do ano passado.