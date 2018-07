Criciúma anuncia Ricardo Drubscky como novo técnico

CRICIÚMA - A diretoria do Criciúma anunciou neste domingo o novo técnico da equipe para a próxima temporada. Ricardo Drubscky, de 53 anos, chega ao clube para substituir Argel Fucks, demitido durante a semana mesmo depois de ter assegurado a permanência dos catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele será apresentado oficialmente na quarta-feira.

Depois de alguns dias de negociação, a diretoria do Criciúma finalmente chegou a um acordo com o técnico neste domingo. Drubscky chega depois de uma campanha razoável com o Joinville na Série B. Ele chegou a colocar o time na zona de classificação para a Série A, mas caiu de produção e acabou sendo demitido em outubro.

Além do Joinville, Drubscky acumulou passagens por equipes como Caxias, Volta Redonda, Ipatinga, América-MG e Atlético-MG. Outro trabalho de sucesso do treinador aconteceu no Atlético-PR, clube com o qual subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2012.