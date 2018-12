Criciúma anuncia Ricardo Rocha, ex-São Paulo, como assessor de futebol

O Criciúma acertou nesta terça-feira a contratação de Ricardo Rocha para o cargo de assessor de futebol. A chegada do ex-jogador de 56 anos, que deixou o São Paulo na última segunda, foi confirmada pelo presidente do clube, Jaime Dal Farra. As bases financeiras do acordo não foram reveladas.

Campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, o ex-zagueiro foi coordenador de futebol do São Paulo durante toda a temporada, mas deixou o cargo oficialmente na última segunda-feira. Em comunicado ao site oficial do time paulista, ele disse que saiu por motivos pessoais.

No cargo de assessor, o tetracampeão vai auxiliar o executivo de futebol Nei Pandolfo na montagem do elenco para a temporada de 2019. Além disso, terá funções como representar o time na CBF e auxiliar nas relações internacionais.

"A vinda do Ricardo vai ajudar bastante, não só internamente, mas também com a cidade, com a nossa torcida. Na montagem do plantel ele vai ser determinante. Em tudo ele vai participar das decisões junto com a gente", garantiu Dal Farra.

Antes de tudo, a expectativa do momento é sobre a definição do novo técnico do clube. Após a não renovação com Mazola Júnior por desacordo financeiro, o nome que surge com mais força é o de Roberto Cavalo, que já comandou o Criciúma em duas oportunidades - em 2007 e entre 2015 e 2016.