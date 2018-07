Criciúma aposta em vitória sobre lanterna para reagir Sem vencer há cinco partidas, o Criciúma aposta em uma vitória diante do lanterna para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Náutico, pela 14.ª rodada, será às 19h30 desta quarta-feira no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).