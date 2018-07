Criciúma apresenta lateral Luis Felipe, ex-Palmeiras

Preterido pelo Benfica e pelo Palmeiras, o lateral-direito Luis Felipe foi oficializado como novo reforço do Criciúma nesta sexta-feira. Ele chega ao clube catarinense por empréstimo do time português, onde não teria espaço na próxima temporada europeia.

Após longa negociação para renovar com o Palmeiras, Luis Felipe foi contratado pelo Benfica no meio do ano. Mas acabou liberado para ser negociado por empréstimo. Em solo português, não chegou a disputar partidas oficiais, somente amistosos.

"Estou muito feliz em vir para o Criciúma. No Benfica não teria chance agora. Aqui, brigando por posição, acredito que tenha a oportunidade de jogar. A Série A é muito forte e estou contente em poder jogar novamente. Em 2010 atuei cinco vezes ao subir da base do Palmeiras", declarou o lateral, ao ser apresentado no novo clube.

O jogador de 23 anos foi revelado pela base do Palmeiras e acumula passagens por Bragantino, Mogi Mirim, Boa Esporte e Penapolense.