Criciúma ataca para poder fugir da zona de rebaixamento Atento à ameaça de rebaixamento, situação que compartilha diretamente com outras três equipes entre as quatro últimas colocadas na classificação do Campeonato Brasileiro, o Criciúma volta a jogar em casa neste domingo, quando recebe o Goiás, a partir das 18h30, no Estádio Heriberto Hülse.