Criciúma bate Coritiba e fica longe da zona de descenso no Brasileirão

CRICIÚMA - Em partida muito movimentada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), o Criciúma conseguiu corresponder à boa fase e superou o Coritiba por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, o time da casa foi superior na segunda etapa e abriu o placar com um gol de cabeça. Com o resultado, pontuou pela quarta partida seguida, agora com 11 pontos e mais longe da zona de rebaixamento. Já o clube do Paraná, com quatro, se afundou ainda mais nas últimas posições da tabela de classificação.

No primeiro tempo, os dois times tiveram boas chances de gol, que ou pararam nas mãos do goleiro Luiz, do Criciúma, ou nos pés da zaga do Coritiba. Enquanto o tempo passava, o jogo começou a ficar mais pegado: aos 22 minutos, Silvinho e Zé Eduardo se desentendem após um lance e o primeiro levou cartão amarelo. Logo em seguida, Jajá também foi punido por reclamação. Até o intervalo, mais dois amarelos foram distribuídos, um para cada time.

Na volta, o Criciúma decidiu mexer para ficar mais ofensivo, trocando o meia Maylson pelo volante Ricardinho. A alteração fez sentido e o time da casa passou a pressionar mais. Aos 9 minutos, Silvinho conseguiu uma bola que escapou da zaga do Coritiba e ficou de cara para o gol, chutando por cima do travessão. Em seguida, um segundo escanteio consecutivo foi cobrado por Paulo Baier direto na cabeça de Fábio Ferreira, que abriu o placar aos 12 minutos.

Mesmo depois do gol, o Criciúma não se deixou retrancar. Bastante pressionado pelo Coritiba, o goleiro Luiz fez pelo menos três boas defesas de chutes fortes. A zaga do time do Paraná também trabalhou um pouco para impedir um segundo gol. O ritmo só começou a diminuir nos 10 minutos finais. O jogo terminou em 1 a 0, com 10 cartões amarelos distribuídos pelo árbitro.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 0 CORITIBA

CRICIÚMA - Luiz; Eduardo, Fábio Ferreira, Ronaldo Alves e Cortez; Serginho, Rodrigo Souza, Maylson (Ricardinho) e Paulo Baier; Silvinho (Maurinho) e Bruno Lopes (Lucca). Técnico: Wagner Lopes.

CORITIBA - Vanderlei; Reginaldo, Luccas Claro, Welinton e Dener; Chico (Germano), Baraka, Dudu (Norberto) e Jajá; Roni (Julio Cesar) e Zé Eduardo. Técnico: Celso Roth.

GOL - Fábio Ferreira, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Silvinho, Serginho, Bruno Lopes, Paulo Baier e Eduardo (Criciúma); Jajá, Dener Assunção, Chico, Zé Eduardo e Norberto (Coritiba).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro Souza (SP).

RENDA - R$ 94.660,00.

PÚBLICO - 8.703 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).