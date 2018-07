Criciúma bate CRB fora de casa e volta a mirar briga pelo G4 da Série B

O Criciúma conquistou uma vitória importante para voltar à briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Na estreia do técnico Beto Campos, o time catarinense superou o CRB, por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O duelo foi válido pela 25.ª rodada da competição.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do CRB, que começa a se aproximar da zona de rebaixamento. E o time estreou o técnico Mazola Júnior, o substituto de Dado Cavalcanti. O time alagoano continua com 32 pontos, na 13.ª colocação. Agora, está a apenas quatro pontos do Figueirense, o primeiro no grupo da degola.

O Criciúma, por sua vez, se recuperou de derrota em casa para Juventude, por 2 a 1, na rodada passada. Além de afastar o risco de queda, os catarinenses chegaram aos 37 pontos, na oitava posição. A distância para o quarto colocado Vila Nova é de cinco pontos.

O CRB deixou a impressão de que abriria um placar elástico nos primeiros minutos. Faltou, contudo, o atacante Neto Baiano acertar a pontaria. Os donos da casa só conseguiram chegar ao gol em lance de bola parada. Aos 28 minutos, Elvis bateu falta com categoria, sobre a barreira e no ângulo direito do goleiro Luiz, que nada pôde fazer.

Depois do gol, o Criciúma se soltou e chegou ao empate graças a uma colaboração de Neto Baiano. Aos 33 minutos, o meia Alex Maranhão cobrou falta na área e o atacante desviou de cabeça contra o próprio gol, matando o goleiro Kolln.

Na segunda etapa, os catarinenses seguiram mais eficientes. Tanto que viraram aos sete minutos. O atacante Lucão deu um lindo passe por cobertura para o atacante Silvinho. Ele escapou nas costas da defesa e bateu na saída do goleiro. O mesmo Silvinho poderia ter ampliado, aos 39 minutos, mas cobrou pênalti nas mãos de Kolln, que espalmou. A bola ainda pegou no travessão.

Na próxima terça-feira, às 20h30, o CRB volta a campo para enfrentar o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Enquanto isso, o Criciúma recebe o Figueirense, no mesmo dia, às 19h15, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 X 2 CRICIÚMA

CRB - Kolln; Marcos Martins (Marion), Boaventura, Adalberto e Diego; Adriano, Ratinho, Elvis (Rodolfo) e Tony; Chico (Pablo) e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva (Diogo Mateus), Nino, Edson Borges e Giaretta; Barreto, Ricardinho (Jocinei), Caique (João Henrique) e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão. Técnico: Beto Campos.

GOLS - Elvis, aos 28, e Neto Baiano (contra), aos 33 minutos do primeiro tempo. Silvinho, aos sete minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

CARTÕES AMARELOS - Flávio Boaventura, Tony E Adalberto (CRB); Maicon Silva, Lucão e Alex Maranhão (Criciúma)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).