Criciúma bate Guarani, vira líder e fica perto do acesso

Esta foi a nona partida seguida sem vitórias do Guarani. A péssima sequência mantém o time campineiro ameaçado pelo rebaixamento, com 38 pontos, na 15.ª posição. Por outro lado, o Criciúma chegou aos 68 pontos, abrindo sete do quinto colocado, o São Caetano.

Outro destaque da partida foi o atacante Zé Carlos, que marcou o primeiro gol dos visitantes e se isolou ainda mais na artilharia, com 25 gols. Com isso, ele igualou a marca de maior artilheiro da história da Série B, juntamente com Alessandro, pelo Ipatinga em 2007, e Uéslei, pelo Bahia em 1999.

O Guarani foi melhor durante toda a partida. Contudo, conseguiu abrir o placar apenas aos 32 minutos do segundo tempo. O meia Fumagalli cruzou pelo lado direito para a área, o meia Danilo Sacramento dominou e driblou o goleiro para marcar um belo gol.

O Criciúma, contudo, mostrou nos minutos finais a eficiência que garantiu sua volta à elite em 2012. Aos 36 minutos, o lateral Eric cruzou da direita e o atacante Zé Carlos dominou na segunda trave para bater na saída do goleiro. Foi o 25.º gol do artilheiro da Série B.

Quando todos já se conformavam com o empate, saiu o segundo gol dos catarinenses, em uma grande falha da defesa do Guarani. Após cruzamento na área, o goleiro Emerson subiu e pegou a bola. Ele, porém, se chocou com o lateral-esquerdo Bruno Recife e soltou nos pés do atacante Lins, que só completou para as redes.

Na próxima sexta-feira, às 21 horas, o Guarani volta a campo para enfrentar o Guaratinguetá, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. Enquanto isso, o Criciúma faz o clássico contra o Joinville, no sábado, às 16h20, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 2 CRICIÚMA

GUARANI - Emerson; Oziel (Dener), Fernando, Neto e Bruno Recife; Lusmar, Fábio Bahia, Danilo Sacramento, Rafael Costa (Fumagalli) e Kleiton Domingues (Éverton); Schwenck. Técnico - Vilson Tadei.

CRICIÚMA - Douglas Leite (Michel Alves); Éric, Nirley, Matheus Ferraz e Marlon; França, Diego Oliveira, Kléber (Lins) e Giovanni Augusto; Rodrigo Tiuí (André Gava) e Zé Carlos. Técnico - Paulo Comelli.

GOLS - Danilo Sacramento, aos 32, Zé Carlos, aos 36, e Lins, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ)

CARTÕES AMARELOS - Danilo Sacramento, França e Giovanni Augusto.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).