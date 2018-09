Criciúma bate Juventude em Caxias do Sul e sobe na tabela da Série B

Mesmo jogando fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Criciúma levou a melhor sobre o Juventude em confronto direto na briga contra o rebaixamento e venceu por 1 a 0, nesta terça-feira, pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time da casa permanece com 28 pontos e foi ultrapassado pelo próprio adversário desta noite, que tem agora um ponto a mais. Os dois seguem ameaçados e precisam de uma sequência de vitórias nas próximas rodadas para se afastarem das últimas posições.

A primeira etapa foi de poucas emoções. Os dois times travavam disputas acirradas no meio de campo e se aplicavam bastante na marcação, mas tinham dificuldade para chegar ao ataque.

O Criciúma ficava mais com a bola, enquanto o Juventude, recuado, apostava nos contragolpes. Em um dos únicos lances em que teve espaço pata chegar com perigo ao gol adversário, o time da casa chegou pela esquerda e Denner cruzou para Elias, mas o cabeceio saiu sem força.

O segundo tempo foi mais movimentado e o Criciúma saiu na frente aos 13 minutos. Marlon cobrou falta no travessão e, no rebote, Vitor Feijão completou para o fundo do gol.

O Juventude tentou responder e chegou a balançar as redes aos 32 minutos em bate-rebate dentro da área que sobrou para Guilherme Queiroz completar para o gol. No entanto, a jogada já estava anulada por posição de impedimento do atacante. Sem conseguir se impor na busca pelo empate, o time da casa amargou a derrota em casa, sob vaias e críticas da torcida que enfrentou o forte frio.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 26.ª rodada da Série B. O Criciúma recebe o Fortaleza no estádio Heriberto Hulse, enquanto o Juventude joga novamente no Alfredo Jaconi, dessa vez contra o São Bento.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 CRICIÚMA

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal, Bonfim, Fred e Maurício (Bruninho); Diones, Matheus Bertotto, Denner e Fellipe Mateus (Rafinha); Caio Rangel e Elias (Guilherme Queiroz). Técnico: Luís Carlos Winck.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton, Nino, Sandro e Marlon; Liel, Ronaldo, Eduardo e Elvis (Luiz Fernando); Vitor Feijão (Andrew) e Zé Carlos (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

GOL - Vitor Feijão, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Vidal (Juventude); Liel (Criciúma).

RENDA - R$ 23.790,00.

PÚBLICO - 2.250 pessoas.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).