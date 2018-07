Criciúma bate Sampaio Corrêa, vence a terceira seguida e encosta no G4 da Série B

Não foi fácil, mas o Criciúma bateu o lanterna Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e encostou no G4 - a zona de acesso. Após a sua terceira vitória seguida, o time catarinense soma 40 pontos, em quinto lugar com a mesma pontuação do Brasil-RS, quarto colocado com um gol a mais de saldo (5 a 4), mas que só entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Tupi, em Juiz de Fora (MG).

O Sampaio Corrêa, com 21 pontos, é o 20.º e último colocado e vai se complicando muito na tabela de classificação, já que vê os primeiros times fora da zona do rebaixamento com 10 pontos de distância.

Melhor desde o início, o Criciúma tinha a posse de bola, mas mostrava dificuldade para invadir a área do Sampaio Corrêa, que estava bem fechado e tentando segurar o empate. A solução, portanto, foi apostar em cruzamentos e chutes de longa distância e foi justamente em uma bola alçada para a área que o time da casa abriu o placar.

Aos 34 minutos, o lateral-esquerdo Niltinho levantou a bola na direção do zagueiro Diego Giaretta, mas ele não conseguiu desviar. Mesmo assim, o movimento foi suficiente para enganar o goleiro Rodrigo Ramos e a bola morreu no fundo do gol após quicar na pequena área.

Precisando se abrir em busca do empate, o Sampaio Corrêa equilibrou as ações na segunda etapa, mas passou a dar mais espaço para o ataque adversário e sofreu com as investidas, especialmente com Niltinho pela esquerda. Na melhor destas chances, o lateral-esquerdo cruzou para Felipe Guedes concluir na trave.

Nos minutos finais, o Sampaio Corrêa partiu para a pressão e conseguiu empurrar o Criciúma para o campo de defesa. Sem conseguir sair, o time da casa passou os últimos momentos do jogo apenas se defendendo e despachando a bola para longe do gol. Mesmo assim, não houve tempo para reação e o resultado de 1 a 0 permaneceu até o apito final.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira para a disputa da 28.ª rodada. O Criciúma enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Saldador, às 19h15, e o Sampaio Corrêa recebe o Vila Nova no estádio Castelão, em São Luis, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

CRICIÚMA - Edson; Paulo Cezar, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho (Marlon); Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira (Thiago Humberto) e Caíque Valdívia; Jheimy (Bruno Baio) e Roberto. Técnico: Roberto Cavalo.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wágner, Mimica (Elias) e Heverton; Diogo Orlando, Enercino (Cleitinho), Renan Luís (Lucas Sotero) e Gustavo Marmentini; Pimentinha e Thiago Santos. Técnico: Flávio Araújo.

GOL - Niltinho, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Niltinho (Criciúma); Wágner e Diogo Orlando (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Thiago de Alencar Gonzaga (MS).

RENDA - R$ 63.980,00.

PÚBLICO - 7.454 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).