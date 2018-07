Criciúma busca recuperação com vitória sobre o líder Internacional

FLORIANÓPOLIS - O Criciúma procurou esquecer a goleada de 6 a 0 que levou do Botafogo na última rodada com treinamentos intensos durante a semana. Neste domingo, o time precisa estar preparado para receber o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 18h30, pela quinta rodada da competição.

O técnico Wagner Lopes optou por realizar treinos com os portões fechados. "Testei algumas opções e procurei fazer ajustes para buscar a melhor formação possível para o duelo contra o Internacional", afirmou.

A aposta é que o técnico volte a um esquema tático 4-4-2 parecido com o que venceu o Figueirense na terceira rodada. Para o jogo contra o Internacional, o Criciúma vai contar com outra novidade: a estreia do novo preparador de goleiros, Ubiratan Melo, que substitui Rogério Maia após este assumir outra função no clube.