Criciúma confia em boa campanha fora para bater Santos O Criciúma enfrenta o Santos, neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acreditando no retrospecto das partidas que jogou fora de casa. Se no próprio estádio o time perdeu os últimos três jogos, como visitante foram duas vitórias e um empate. A derrota contra o Fluminense e os demais resultados da última rodada devolveram a equipe do técnico Silvio Criciúma para o 17.º lugar, na zona de rebaixamento.