Criciúma confirma boa fase na Série B e ganha do Londrina de virada por 2 a 1

O Criciúma manteve a sua boa fase ao vencer o Londrina por 2 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este é o quarto jogo do time catarinense sob o comando do técnico Beto Campos, agora com dois empates e duas vitórias. Na tabela de classificação aparece com 42 pontos, em posição intermediária. O clube paranaense fica um pouco mais abaixo, com 37.

O time visitante começou bem o jogo, com o meia Artur armando as jogadas em velocidade para os seus atacantes. Desta forma saiu o primeiro gol aos 11 minutos. Artur lançou Carlos Henrique pelo lado direito. Ele cruzou e, na pequena área, Negueba apareceu atrás do marcador para completar de canela mesmo. Foi seu primeiro gol pelo time paranaense.

Com Artur distribuindo as jogadas, o Londrina poderia ter ampliado aos 25 minutos. Desta vez Carlos Henrique entrou na área e disparou o chute para grande defesa de Luiz. Na base da pressão, o Criciúma ainda tentou achar seu gol. Na melhor chance, aos 28, a bola sobrou para o chute de Alex Maranhão, que a defesa desviou para escanteio.

Mas foi um lance esporádico porque o visitante tinha o domínio do jogo e poderia ampliar. Como perdeu chances acabou castigado no final. Com ajuda do zagueiro Dirceu, que tentou sair driblando na defesa. Ele até passou por Lucão, mas perdeu para Alex Maranhão, que se atirou na bola. Depois levantou e chutou na saída do goleiro César, empatando aos 46 minutos.

No segundo tempo, o Criciúma voltou mais adiantado e virou logo aos quatro minutos. Alex Maranhão cobrou escanteio pelo lado direito e Lucão se antecipou na primeira trave, entre vários jogadores, para desviar de cabeça. Aos poucos ficou evidente que o Londrina estava mais cansado, afinal vem de conquista da Copa da Primeira Liga sobre o Atlético Mineiro, na última quarta-feira.

O time catarinense ficou na dele, esperando uma chance para ampliar o placar, mas ela não apareceu. Nos últimos minutos reforçou a marcação e tratou de garantiu a vitória.

Pela 29.ª rodada, o Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira diante do Paraná, em Curitiba, enquanto que o Londrina vai enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 x 1 LONDRINA

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto (Jonatan Lima), Ricardinho, Caíque (Erick Flores) e Alex Maranhão (Douglas Moreira); Lucão e Silvinho. Técnico: Beto Campos.

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Rômulo (Marcinho) e Jardel; Negueba (William Henrique), Artur e Carlos Henrique (Alisson Safira). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Negueba, aos 11, e Alex Maranhão, aos 46 minutos do primeiro tempo; Lucão, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barreto, Nino, Douglas Moreira e Erick Flores (Criciúma); Rômulo, Artur e Lucas Ramon (Londrina).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA - R$ 46.790,00.

PÚBLICO - 2.660 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).