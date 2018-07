Criciúma contrata Beto Campos para o lugar de Luiz Carlos Winck

Acabou o mistério! Um dia depois de demitir o técnico Luiz Carlos Winck, a diretoria do Criciúma anunciou nesta terça-feira o acerto com Beto Campos, que assume o time na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B.

Beto Campos havia acertado recentemente com o Novo Hamburgo-RS - onde foi campeão gaúcho neste primeiro semestre - para a próxima temporada, mas existia uma cláusula que permitia a liberação caso aparecesse uma proposta de Séries A ou B. O vínculo com o Criciúma vai até dezembro.

O treinador, que chega com o preparador físico Márcio Corrêa, tem como principal objetivo colocar o Criciúma no G4 - a zona de acesso - nas 14 rodadas restantes. O time catarinense está na oitava colocação com 34 pontos, seis a menos que o Paraná, o quarto colocado.

A estreia de Beto Campos será neste sábado, quando o Criciúma vai até Maceió para enfrentar o CRB, às 16h30, no estádio Rei Pelé, pela 25.ª rodada.