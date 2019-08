Criciúma contrata técnico Waguinho Dias, campeão da Série D pelo Brusque

O Criciúma anunciou, nesta terça-feira, o técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Waguinho Dias, que conquistou recentemente o título da Série D no comando do Brusque.

O treinador será apresentado nas próximas horas com contrato até novembro de 2020 e chega com o auxiliar Fernando Gil. Ele já vai estar no estádio Heriberto Hülse nesta noite para acompanhar a partida contra o Oeste, às 20h30, pela 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno.

Além do Brusque, o treinador já comandou outras equipes catarinenses como Inter de Lages, Atlético Tubarão e Marcílio Dias. Com 56 anos, ele é paulista, nascido em Americana e começou como jogador na base da Ponte Preta. Como profissional, não teve uma carreira de destaque, embora tenha passado por vários clubes do interior paulista.

Começou a carreira como técnico no União Barbarense, de Santa Bárbara d'Oeste, em 1999, e depois teve várias passagens pelo Guarani e outros clubes paulistas.

Com 18 pontos, o Criciúma é o 19º e penúltimo colocado da Série B e Waguinho chega com o objetivo de livrar a equipe do rebaixamento. A estreia pode acontecer na próxima sexta-feira, quando a equipe catarinense enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 20ª rodada, ou na partida seguinte, em casa, contra a Ponte Preta.