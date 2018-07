Criciúma demite o técnico Deivid e contrata Luís Carlos Winck

A passagem de Deivid pelo Criciúma durou apenas seis meses. No início da noite desta terça-feira, a diretoria tricolor anunciou através de uma nota em seu site oficial a saída do treinador e toda sua comissão técnica, além do executivo de futebol Gabriel Skinner. Luís Carlos Winck foi anunciado pouco tempo depois.

Contratado em dezembro do ano passado e tendo como principal objetivo conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, Deivid sempre foi bastante criticado por não conseguir fazer o time emplacar uma sequência de bons jogos. Ao todo, foram 28 partidas, com dez vitórias, seis empates e 12 derrotas.

A estreia de Luís Carlos Winck será contra o Luverdense, sábado, às 16h30, fora de casa, pela quarta rodada. Único time que ainda não pontuou na Série B, o Criciúma é o lanterna do campeonato.