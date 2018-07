Criciúma derrota o Avaí em confronto catarinense na Série B do Brasileiro O Criciúma levou a melhor no duelo catarinense pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do sul do Estado recebeu o Avaí no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), nesta terça-feira, e venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Gustavo.