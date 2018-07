Criciúma derrota o Boa em casa e fica perto de garantir a permanência na Série B

Quem esteve presente no estádio teve a oportunidade de assistir a um passeio do time da casa. Mesmo sem nada a perder por já estar rebaixado, o Boa não ofereceu qualquer perigo e foi presa fácil para os donos da casa, que começaram a construir o placar aos 22 minutos com Tiago Adan. Livre, o atacante, que saiu lesionado depois do gol, teve calma para abrir o placar de cabeça após levantamento de Dudu.

O segundo gol saiu dez minutos mais tarde, quando Dudu, que já tinha feito a vez de garçom, tabelou com Bruno Lopes e acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro para ampliar o marcador. O gol mais bonito, no entanto, ainda estava por vir. Aos 43, destaque do time catarinense na Série B, Roger Guedes dominou driblando o marcador, fintou o goleiro e empurrou às redes para fazer um golaço.

Com ampla vantagem, o segundo tempo serviu para os catarinenses "cozinharem o galo" e esperar o tempo passar. Com o resultado sacramentado, o jogo caiu tecnicamente. A única boa chegada na segunda etapa saiu dos pés de Maurinho. O meia do Criciúma finalizou de fora da área, a bola bateu na defesa e quase enganou o goleiro Douglas. Com o ritmo menor, o placar de 3 a 0 perdurou até o final.

O Criciúma volta a campo pela 36.ª rodada da Série B nesta sexta-feira, quando enfrenta o Oeste no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), às 21 horas. Já rebaixado, o Boa recebe o Bahia neste sábado, às 17h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 x 0 BOA

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Ianson (Joílson) e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Dudu (Ruan); Roger Guedes, Bruno Lopes e Tiago Adan (Maurinho). Técnico: Roberto Cavalo.

BOA - Douglas; Wendel, Raphael, Léo Baiano e Leonardo; Moacir (Jonatas Paulista), Mardley (Jarlan), Thaciano e Clebson; Érick (Bruno Lucas) e Bruno Felipe. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Tiago Adan, aos 22, Dudu, aos 32, e Roger Guedes, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Maurinho (Criciúma).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.325 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).