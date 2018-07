Criciúma derrota o Brasil de Pelotas e se aproxima do G4 Com gol relâmpago, logo aos 40 segundos de bola rolando, o Criciúma passeou na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o time catarinense derrotou o Brasil de Pelotas, por 3 a 0, sem problemas, no Estádio Heriberto Hulse, no interior de Santa Catarina, em jogo válido pela sétima rodada. O resultado manteve o time catarinense na briga pelo G4, com 13 pontos. O Brasil, por outro lado, caiu para o meio da tabela, com 11.