Criciúma derrota Sampaio Corrêa e garante permanência na Série B

O Criciúma assegurou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sampaio Corrêa por 2 a 0, neste sábado, pela 38ª rodada. Os gols foram marcados pelo atacante Zé Carlos e o meia Elias.

Com o triunfo, o Criciúma liquidou a chance de rebaixamento e terminou na 14ª colocação, com 47 pontos, quatro a mais do que o Paysandu, o último rebaixado, em 17º lugar. O Sampaio Corrêa, que já entrou em campo com a queda decretada, ficou em 18º, com 38.

O Criciúma entrou em campo pressionado com uma possível queda à Série B. Foi cauteloso ao investir no ataque, mas acabou sendo melhor durante todo o primeiro tempo. Aos 11 minutos, Zé Carlos recebeu na direita e, sem ângulo, chutou em cima de Joécio.

O Sampaio deu relances de quem poderia surpreender. Aos 23 minutos, Luis Gustavo tabelou com Jheimy e arriscou para grande defesa de Belliato. A resposta veio com gol anulado de Zé Carlos. A arbitragem assinalou impedimento do atacante.

A equipe catarinense ainda teve mais uma oportunidade de sair na frente. Sueliton cruzou para Marlon, que mandou de cabeça por cima do gol. O Criciúma também foi quase surpreendido. Luiz Gustavo arriscou de longe e Belliato se esticou todo para jogar para escanteio.

No segundo tempo, o Sampaio começou a jogar no contra-ataque e só não marcou, pois Belliato salvou mais uma. Esse foi o último susto do time maranhense. O Criciúma cresceu na partida e acabou definindo de vez sua permanência na Série B.

Aos 25 minutos, Marlon cruzou na medida para Zé Carlos. O atacante testou firme para abrir o marcador no Heriberto Hülse. O segundo veio aos 43. Alex Maranhão deixou a bola para Elvis. O meia dominou e tocou na saída de Busatto para decretar a permanência do Criciúma na divisão.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

CRICIÚMA - Belliato; Sueliton, Sandro, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira (Patrick), Liel, Eduardo e Elvis; Vitor Feijão (Alex Maranhão) e Zé Carlos (Ronaldo). Técnico: Mazola Júnior.

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Luís Gustavo (César Sampaio) (Rogério); Diego Silva, Adilson Goiano e Danielzinho; Fernando Sobral, Matheusinho e Jheimy (Uilliam). Técnico: Marcinho Guerreiro.

GOLS - Liel, aos 25 e Elvis, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Henrique de Lima (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo e Zé Carlos (Criciúma); Diego Silva e Matheusinho (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 101,470,00.

PÚBLICO - 9.022 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).