Criciúma e América-MG empatam sem gols e seguem sem triunfar na Série B

Criciúma e América-MG entraram em campo nesse domingo em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, mas nenhum dos dois conseguiu. As equipes ficaram no empate por 0 a 0 no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela terceira rodada da competição.

Com o resultado, o Criciúma chega a dois pontos, já que vem de empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, após perder por 1 a 0 para o Cuiabá na estreia da competição. Já o América pontuou pela primeira vez na Série B após derrotas para Operário-PR e Botafogo-SP, ambas por 1 a 0.

O Criciúma começou a partida melhor e por pouco não abriu o placar aos 13 minutos, quando Maicon cruzou da direita e Lúcio Flávio, de cabeça, completou no travessão.

Aos poucos, o time mineiro melhorou no jogo e passou a responder em contra-ataques. Teve duas boas chances na primeira etapa, ambas com Neto Berola, mas o atacante finalizou sem força e facilitou as defesas do goleiro Paulo Gianezini.

Na segunda etapa, o domínio do time catarinense era ainda maior e a equipe da casa jogava praticamente todo o tempo no campo de ataque. Fechado, o América se limitava a marcar e não conseguia encaixar bons contragolpes.

Aos 20 minutos, Léo Gamalho desviou de cabeça e a bola sobrou para Wesley, que cortou um zagueiro e finalizou com força, mas a bola explodiu no travessão novamente. A pressão dos donos da casa, porém, parou por aí. Na reta final, o América reagiu e passou perto de abrir o placar com França, mas o goleiro Paulo Gianezini garantiu o empate.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO, no Antônio Acciolly, em Goiânia (GO). No domingo, o América-MG recebe o Sport no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os duelos são válidos pela quarta rodada da competição.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 X 0 AMÉRICA-MG

CRICIÚMA - Paulo Gianezini; Maicon (Liel), Léo Santos, Sandro e Caíque (Marlon); Adílson Goiano, Wesley, Eduardo e Daniel Costa; Vinícius e Lúcio Flávio (Léo Gamalho). Técnico: Gilson Kleina.

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Paulão, Pedrão e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Marcelo Toscano e Felipe Azevedo (Ademir); Neto Berola (França) e Jonatas Belusso (Christian). Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Marlon e Eduardo (Criciúma); Leandro Silva e Jonatas Belusso (América-MG).

RENDA - R$ 62.985,00.

PÚBLICO - 3.620 pessoas.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).