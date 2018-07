Criciúma e Bahia jogam últimas esperanças na luta contra a queda

O lanterna Criciúma acredita nas chances mínimas de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de uma derrota dentro de casa para o Grêmio, o time permanece no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, às 21 horas, pela 35.ª rodada. O adversário está em penúltimo lugar e somente uma vitória manterá a fé dos catarinenses.

"Não podemos mais errar o que estamos errando: abrir barreira, tomar gol de escanteio, jogarmos mais atento. Estamos disputando decisões", disse o técnico Toninho Cecílio em coletiva de imprensa. Segundo ele, a estratégia para o jogo contra o Bahia será de agressão e posse de bola, mantendo o equilíbrio.

Atletas das categorias de base participaram dos treinos da semana e podem ser escalados para a partida, já que o Criciúma conta com desfalques. O principal jogador, o atacante Lucca, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Deve jogar no seu lugar Maurinho, ou até mesmo um dos garotos do time sub-20.

Os visitantes, também desesperados, veem o duelo como a última chance para o time iniciar uma arrancada que o salve da queda para a Série B. "Precisamos vencer as quatro partidas que nos restam e ainda torcer por outros resultados, é complicado", admitiu o lateral-direito Galhardo. "Vamos lutar para fazer nossa parte".

Galhardo deve jogar mais uma vez como meia, já que o técnico Charles Fabian tende a repetir a equipe que foi derrotada por 2 a 1 pelo Corinthians, no fim de semana, em Salvador. Apesar do resultado, o treinador elogiou a postura do time.os garotos do time sub-20.