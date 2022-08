Criciúma e Guarani empatam sem gols em jogo com arbitragem polêmica na Série B

Apesar da disposição dos dois times, Criciúma e Guarani empataram sem gols, nesta noite, no estádio Heriberto Hülse, no fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A chuva e o campo molhado atrapalharam as finalizações.

O Criciúma agora está quatro sem perder e ocupa a intermediária décima posição, com 30 pontos. O Guarani continua em situação pior, com seis jogos sem vencer e na penúltima aposição, com 20 pontos. Tem a mesma pontuação do lanterna Vila Nova-GO, porém, o time paulista leva vantagem no número de vitórias: 3 a 2.

Aos três minutos o Guarani mostrou que iria lutar pela vitória, quando chegou a marcar e comemorar um gol, porém, anulado pelo VAR. Bruno José desceu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Jenison, de costas, deu um toque leve de calcanhar para Madison chutar. Um belo gol. As imagens, porém, mostraram que Madison usou o braço esquerdo no rosto de Léo Costa, do Criciúma. Gol anulado.

O Guarani marcava bem e não deixava o Criciúma jogar e poderia ter aberto o placar aos 28 minutos, numa chance desperdiçada de forma incrível por Bruno José. Mesmo na pequena área, ele bateu de chapa e a bola passou sobre o travessão, após cruzamento do lado direito feito por Diogo Mateus.

O time da casa só finalizou com perigo aos 34 minutos, quando Marquinhos Gabriel recebeu fora da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou. A bola quicou no chão e quase enganou o goleiro Maurício Kozlisnki, que espalmou para escanteio. O ritmo de jogo caiu nos minutos finais e a torcida não poupou vaias ao fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começou sem nenhuma mudança nos times, porém, com uma chuva mais intensa, deixando o gramado mais escorregadio. Logo aos dois minutos, o time catarinense finalizou com Marquinhos Gabriel e a bola iria para o gol quando o zagueiro Derlan aliviou de cabeça.

O Guarani respondeu com dois chutes a gol para duas defesas de Gustavo. Mas quem apareceu bem de novo foi Marquinhos Gabriel que da quina da grande área chutou pelo alto e a bola explodiu no travessão aos oito minutos.

Mas a expectativa de um movimentado segundo tempo, rapidamente, caiu por terra. Os jogadores cansaram, os técnicos fizeram trocas e o ritmo de jogo caiu bastante. Apesar das tentativas, ninguém balançou as redes.

No final de semana acontece a 24ª rodada. O Criciúma vai enfrentar o Novorizontino, domingo, às 11h, no interior de São Paulo. Enquanto isso, o Guarani, sábado, às 18h30, recebe o Náutico que também está dentro da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 0 GUARANI

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Hélder) Rodrigo, Oswaldo Henríquez e Marcelo Hermes; Léo Costa (Marcos Serrato), Gustavo Cazonatti (Lucas Poletto), Felipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Thiago Alagoano (Hygor) e Lohan (Caio Dantas). Técnico: Claudio Tencati.

GUARANI: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Víctor, Derlan e Jamerson; Leonardo Vilela (Rodrigo Andrade), Madison e Isaque (Richard Ríos); Yago (Lucas Venuto), Jenison (Yuri Tanque) e Bruno José (Mayk). Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO - Rodolfo Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS - Gustavo e Lohan (Criciúma). Leandro Vilela, Mozart Santos (Guarani).

RENDA - R$139.860,00

PÚBLICO - 7.215 total

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).