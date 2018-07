Criciúma empata com Boa e chega ao 9º jogo sem derrota com o técnico Petkovic O Criciúma segue sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B sob o comando do técnico Petkovic. Nesta sexta-feira, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela abertura da 16.ª rodada, arrancou um empate por 1 a 1 com o Boa, com gol marcado no final, e chegou aos nove jogos de invencibilidade - seis empates e três vitórias.