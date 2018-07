Criciúma empata com o Goiás e deixa zona de degola

CRICIÚMA - Mesmo sem vencer, o Criciúma deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao fim da sétima rodada. Neste domingo, a equipe catarinense recebeu o Goiás no Heriberto Hulse e não saiu de um empate sem gols. Com o resultado, foi a sete pontos, em igual número de partidas, subindo para o 16º lugar. Agora quem ocupa um lugar entre os quatro últimos são Portuguesa

Já o Goiás segue ocupando posições intermediárias. Com o ponto que somou neste domingo, foi a nove, no 13º lugar. Na próxima rodada, vai receber a Ponte Preta no Serra Dourada. Já o Criciúma atuará diante do Grêmio, sábado, novamente em casa.

Diante da sua torcida, neste domingo, o Criciúma foi melhor e pressionou bastante, principalmente no início das duas etapas. Os donos da casa, porém, pararam em boa atuação de Renan, destaque da partida, e também na falta de qualidade técnica, agravada pela forte chuva que caiu principalmente no segundo tempo.

Na única vez que a bola passou por Renan, aos 9 minutos do segundo tempo, Valmir Lucas tirou o chute certeiro de Wellington Paulista, que havia driblado o goleiro. Renan também viu uma bola acertar seu travessão após cobrança de escanteio e, nos minutos finais, dez duas lindas defensas, em tentativas de Serginho e Elton, para garantir o empate.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 0 GOIÁS

CRICIÚMA - Bruno; Sueliton, Matheus Ferraz, Fábio Ferreira e Marlon; Serginho, Elton e João Vitor; Cassiano (Marcel), Wellington Paulista e Morais (Leandro Brasília). Técnico - Vadão

GOIÁS - Renan; Clayton Sales, Valmir Lucas, Rodrigo e William Matheus; Amaral, Thiago Mendes, Renan Oliveira e Hugo; Erik (Araújo) e Walter. Técnico - Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme (SP).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Ferraz (Criciúma); Clayton Sales, Rena Oliveira e Hugo (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).