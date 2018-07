Criciúma empata com Paraná e lidera sozinho a Série B Jogando no Estádio Couto Pereira, do rival Coritiba, por conta de um show que será realizado no Durival de Britto, o Paraná ficou no empate por 1 a 1 com o Criciúma na tarde deste sábado, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.