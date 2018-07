Criciúma empata com Tupi no final, mas perde chance de entrar no G4 da Série B

O Tupi chegou aos cinco pontos e segue como vice-lanterna. A equipe catarinense, por sua vez, caiu da quinta para a sexta posição, com os mesmos 16 pontos do quinto colocado Bahia e do quarto, o Náutico, último dentro da zona de classificação. As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira. Às 19h15, o Tupi recebe o Bahia, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). O Criciúma enfrenta o Vila Nova, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A partida começou em ritmo lento, sem criatividade de ambos os lados. Mas logo o Criciúma conseguiu se arrumar e passou a dominar a situação. O time da casa pressionava, mas faltava capricho nas finalizações. Após as chances perdidas, viu o Tupi melhorar na partida.

Quando o adversário vivia um melhor momento, o time catarinense voltou a ter uma oportunidade e desta vez não desperdiçou. Aos 36 minutos, Elvis ganhou disputa após lançamento e a bola sobrou para Hélio Paraíba abrir o placar. Mas a torcida não teve tempo para comemorar. Aos 38, Hiroshi cobrou falta e Filipe Alves empatou de cabeça.

O jogo ficou aberto na segunda etapa. Depois de dois lances de perigo dos donos da casa, o time mineiro mostrou mais eficiência e virou o jogo aos 17 minutos. Vinícius Kiss aproveitou sobra dentro da área e colocou a bola no canto esquerdo do goleiro. Quando a vitória parecia certa, Jheimy empatou para o Criciúma, aos 48. Um castigo ao time mineiro, que correu e marcou muito sob o comando do técnico Estevam Soares.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 x 2 TUPI

CRICIÚMA - Luiz; Ezequiel, Raphael Silva, Nathan e Marlon (Jheimy); João Afonso (Alex Maranhão), Juninho (Roberto), Douglas Moreira e Elvis; Niltinho e Hélio Paraíba. Técnico: Roberto Cavalo.

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Rodolfo Mol, Heitor e Filipe Alves (Recife); Bruno Costa, Rafael Jataí, Marcus Serrano, Vinícius Kiss e Hiroshi (Giancarlo); Thiago Silvy (Jonathan). Técnico: Estevam Soares.

GOLS - Hélio Paraíba, aos 36, e Filipe Alves, aos 38 minutos do primeiro tempo; Vinícius Kiss, aos 17, e Jheimy, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Moreira e Nathan (Criciúma).

ÁRBITRO - Fábio Filipus (PR).

RENDA - R$ 90.120,00.

PÚBLICO - 7.236 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).