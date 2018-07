Criciúma encara Inter para fugir da zona de rebaixamento O Criciúma embarcou nesta terça-feira para Porto Alegre, onde buscará um resultado positivo na luta para escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo enfrentará o Internacional, nesta quarta, às 19h30, no estádio Beira-Rio, pela 24.ª rodada. O clube tricolor catarinense vem de dois empates em 1 a 1, contra Figueirense e Botafogo.