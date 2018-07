Criciúma encara o Bahia na luta contra zona da degola Uma partida de "seis pontos". É assim que o Criciúma encara o confronto contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, válido pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 15.ª colocação, com 16 pontos, o clube catarinense está apenas dois à frente do rival tricolor baiano e trabalha para evitar de qualquer maneira a segunda derrota consecutiva (perdeu para o Grêmio no último domingo).