Criciúma encerra sequência do Avaí e vence a primeira na Série B

Demorou oito rodadas, mas na noite desta sexta-feira finalmente aconteceu a primeira vitória do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B. Com gol do artilheiro Zé Carlos, o time ganhou do Avaí por 1 a 0, no Estádio da Ressacada.

Com o fim do jejum, o Criciúma deixa a lanterna, mas segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com quatro pontos. Por outro lado, o Avaí perdeu uma invencibilidade de seis jogos e estacionou nos 14 pontos, mas segue no G-4, na quarta colocação.

O primeiro tempo na Ressacada foi morno e as melhores chances foram criadas pelo Criciúma, tanto que o Avaí deixou o campo debaixo de vaias. Na melhor delas, Zé Carlos aproveitou domínio errado de Aranha e finalizou para o gol aberto, mas a bola passou na frente e saiu pela linha de fundo. Já nos minutos finais, Fagner Alemão quase mandou contra as próprias redes ao tentar fazer um corte.

O Avaí voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e assustou em chute de Capa, mas quem abriu o placar foi o Criciúma, aos 30 minutos. Vitor Feijão chutou e a bola acertou o braço de Fagner Alemão dentro da área. Zé Carlos cobrou o pênalti no cantinho. Nos minutos finais, os ânimos ficaram quentes e cada time teve um jogador expulso.

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira, quando a nona rodada será realizada de forma completa. O Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Castelão, em São Luis, enquanto o Criciúma recebe o Paysandu, às 19h15, no Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 1 CRICIÚMA

AVAÍ - Aranha; Fagner Alemão, Betão e Airton (André Moritz); Guga, Matheus Barbosa (Luanzinho), Pedro Castro (Getúlio), Renato e Capa; Romulo e Rodrigão. Técnico: Geninho.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton, Nino, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira, Eduardo, Elvis e Luiz Fernando (Marlon Freitas); João Paulo (Vitor Feijão) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

GOL - Zé Carlos aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigão, Romulo, Guga e Renato (Avaí); Jean Mangabeira e Vitor Feijão (Criciúma).

CARTÕES VERMELHOS - André Moritz (Avaí); Vitor Feijão (Criciúma).

RENDA - R$ 122.694,00.

PÚBLICO - 5.721 pagantes (5.822 presentes).

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).