Criciúma fica com o vice-campeonato da Série B

Com 73 pontos, o Criciúma ficou em segundo, enquanto, o Avaí terminou na sétima colocação, com 59. No primeiro tempo, Julinho abriu o placar para os donos da casa e apenas aos 45 minutos da segunda etapa Douglas empatou para o Criciúma.

Numa partida bem movimentada, com os dois times se lançando ao campo de ataque, quem saiu do primeiro tempo com a vantagem parcial foi o Avaí. Aos 37 minutos, numa bela jogada individual, Evando invadiu a área e bateu na saída de Michel Alves, que ficou vendido na jogada e não chegou na bola.

O segundo tempo voltou animado, com os dois times se lançando ao ataque de todo jeito, mas o Criciúma, que ainda queria o título, estava mais presente e criava as melhores chances. Com o tempo passando e o goleiro Moretto salvando o Avaí de todos os jeitos, os jogadores foram desanimando.

Mas, de tanto tentar, aos 45 minutos, o Criciúma fez o seu gol. Após cruzamento, o goleiro Moretto, um dos melhores na partida, saiu mal do gol e deixou a bola para Douglas. Caído, o zagueiro só empurrou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 x 1 CRICIÚMA

AVAÍ - Moretto; Arlan, Jaílton, Rafael e Pirão; Rodrigo Thiesen, Camilo (Marrone), Mika, Jeferson Maranhão (Tauã) e Julinho; Evando (Dieguinho). Técnico - Argel Fucks.

CRICIÚMA - Michel Alves; Eric, Matheus Ferraz, Ozéia e Marlon; França (Douglas), Fransérgio, Kleber (André Gava) e Valber (Gilmar); Lins e Zé Carlos. Técnico - Paulo Comelli.

GOLS - Evando, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Douglas, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jailton (Avaí); Zé Carlos, Eric e França (Criciúma)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).