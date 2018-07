Criciúma ganha, deixa Z-4 da Série B e impede Guarani de virar líder

Em um jogo bastante movimentado no estádio Heriberto Hülse, o Criciúma colocou fim à série de vitórias do Guarani ao derrotar o time de Campinas por 3 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lucão, estreante da noite desta sexta-feira, foi o nome da partida com dois gols marcados. O resultado tira o time catarinense da zona do rebaixamento.

Além de Lucão, Silvinho também marcou para o Criciúma, enquanto Evandro e Juninho anotaram os gols do Guarani. Com o resultado, os catarinenses chegam aos oito pontos e pulam para o 15.º lugar, fora da zona do rebaixamento. Apesar da derrota, o Guarani não pode perder a vaga no G4, já que Santa Cruz, quarto colocado, e Internacional, o quinto, se enfrentam nesta rodada. Os campineiros ocupam o segundo lugar, com 15 pontos, e a derrota desta sexta impediu a equipe paulista de assumir a liderança provisória, que seria obtida em caso de uma vitória - o Juventude, com 17 pontos, segue no topo isolado.

O Criciúma começou o jogo pressionando. E logo aos 2 minutos marcou o primeiro gol. Após bola esticada da defesa, Lucão desviou de cabeça e achou Silvinho. Ele ganhou na corrida de Genilson e bateu rasteiro. Leandro Santos aceitou e a bola parou no fundo do gol.

Apesar de sair atrás no placar, o Guarani não se abateu. Tranquilo em campo e valorizando a posse de bola, o time do técnico Vadão abria espaços na defesa adversária, mas sem conseguir finalizar. Até que Bruno Nazário fez uma boa jogada que resultou no gol de empate. O meia recebeu na entrada da área, tirou a marcação e chutou forte, no canto. A bola explodiu na trave e, no rebote, Evandro apareceu livre para deixar tudo igual aos 26 minutos.

O Criciúma, porém, voltou a buscar novo gol para sair da zona do rebaixamento. E conseguiu dez minutos depois. Douglas Moreira fez linda jogada, driblou dois marcadores e tocou para Lucão, que passou por Diego Jussani e tocou no canto de Leandro Santos, que nada pôde fazer.

O Guarani voltou bem para o segundo tempo, sufocando o Criciúma para tentar empatar. Até que Leandro Santos colocou tudo a perder. Aos 11 minutos, o goleiro tentou sair driblando e errou. Atento, Lucão travou o chute para marcar seu segundo gol no jogo.

Abatido com o terceiro gol do Criciúma, o Guarani passou a dar espaços e não conseguia mais ter a posse de bola, marca registrada do time de Vadão. Melhor, o mandante passou a criar chances, mas não conseguiu ampliar o placar. O Guarani só voltou ao jogo aos 33 minutos, quando o volante Barreto recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Guarani só precisou de quatro minutos para descontar. Caíque fez boa jogada pela esquerda, passou pela marcação e rolou para trás. Livre de marcação, Claudinho dominou e chutou, sem chances para Luiz. Apesar da pressão nos minutos finais, o Guarani esbarrou na marcação do Criciúma e saiu de campo derrotado.

Na sequência da Série B, os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será realizada a nona rodada. O Criciúma vai encarar o Londrina no estádio do Café, em Londrina (PR), às 20h30. Logo em seguida, às 21h30, o Guarani recebe o Oeste em um duelo paulista no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 X 2 GUARANI

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta (Marlon); Barreto, Ricardinho e Douglas Moreira; Caio Rangel (Paulinho), Silvinho (Nino) e Lucão. Técnico: Luis Carlos Winck.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Genilson, Diego Jussani e Salomão (Eron); Denner, Evandro e Bruno Nazário (Juninho); Braian Samudio, Claudinho e Eliandro (Caíque). Técnico: Vadão.

GOLS - Silvinho, aos 2, Evandro, aos 26, e Lucão, aos 36 minutos do primeiro tempo; Lucão, aos 11, e Claudinho, aos 37 do segundo.

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

CARTÕES AMARELOS - Ricardinho (Criciúma); Braian Samudio e Salomão (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Barreto (Criciúma).

RENDA - R$ 50.800,00.

PÚBLICO - 2.508 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).