Criciúma ganha do Goiás e entra na briga pelas primeiras posições da Série B

O Criciúma continua crescendo sob o comando do técnico Luis Carlos Winck. Nesta sexta-feira, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time catarinense venceu o Goiás por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e respirou mais tranquilo visando a sequência da competição.

O clube catarinense chegou aos 20 pontos, na sétima colocação. Vale lembrar que antes do atual treinador chegar o Criciúma agonizava na lanterna. Enquanto isso, o Goiás chegou à sua segunda derrota consecutiva, na 12.ª posição com 17 pontos.

Os dois times se estudaram bastante e as chances de gols demoraram a aparecer. O Goiás foi o primeiro a assustar. Aos 30 minutos, Andrezinho fez grande jogada e tocou para Tiago Luís. O atacante levantou para a área e Matheus Ferraz desviou de cabeça. O goleiro Luiz conseguiu defender.

Ao final do primeiro tempo, o travessão salvou o time visitante duas vezes. Aos 42 minutos, Maicon Silva foi até o fundo e cruzou para trás. Alisson Farias chutou forte, mas a bola explodiu no poste. Depois, aos 45, Jocinei acertou o mesmo lugar em chute de fora da área.

A partida ficou mais tranquila para o Criciúma logo no começo do segundo tempo. Com oito minutos, Alex Maranhão levantou uma cobrança de falta para dentro da área e Diego Giaretta, com um desvio leve de cabeça, tirou qualquer chance de defesa do goleiro Marcelo Rangel e fez o gol.

O Goiás ficou abalado atrás no placar e não conseguiu acertar passes mais incisivos no campo de ataque. O psicológico ajudou o Criciúma, que segurou o resultado e conquistou três importantes pontos.

Toda a 15.ª rodada acontecerá nesta terça-feira. O Criciúma vai até Varginha (MG) para enfrentar o Boa, no estádio Dilzon Melo, às 21h30. O Goiás recebe o Londrina, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com portões fechados devido a uma punição pela briga de torcedores no clássico diante do Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 0 GOIÁS

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta (Márcio Goiano); Jonatan Lima, Jocinei (Ricardinho), Alex Maranhão e Douglas Moreira (Adalgiso Pitbull); Alisson Farias e Lucão. Técnico: Luis Carlos Winck.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Tony, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Willians (Jean Carlos), Elyeser e Andrezinho; Tiago Luís (Jarlan), Carlos Eduardo (Gustavo) e Michael. Técnico: Sílvio Criciúma.

GOL - Diego Giaretta, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Giaretta, Luiz, Lucão, Ricardinho e Maicon Silva (Criciúma); Elyeser e Willians (Goiás).

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

RENDA - R$ 69.710,00.

PÚBLICO - 3.436 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).